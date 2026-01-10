Mantova-Palermo domenica 11 gennaio 2026 ore 15 | 00 | formazioni quote pronostici Rosanero favoriti

Analisi di Mantova-Palermo, gara valida per la Serie B in programma domenica 11 gennaio 2026 alle ore 15:00. Si affrontano due squadre con stati d’animo opposti: il Mantova, reduce da risultati negativi e in zona retrocessione, e il Palermo, in crescita e quarto in classifica. Di seguito, formazioni, quote e pronostici, con i rosanero leggermente favoriti.

Dopo quattro sconfitte e un pareggio nelle ultime cinque giornate, il Mantova è precipitato in piena zona retrocessione, mentre, all'opposto, il Palermo nelle ultime sei partite ha ottenuto quattro vittorie e due pareggi portandosi al quarto posto nella classifica di Serie B a -5 dalla testa. I siciliani hanno incontrato più difficoltà del previsto in .

