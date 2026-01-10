mansarda in fiamme ad assisi una persona soccorsa dai vigili del fuoco

Nelle prime ore del mattino ad Assisi, un incendio ha interessato la mansarda di una palazzina di tre piani. I vigili del fuoco di Assisi, supportati dal personale di Perugia, sono intervenuti prontamente per domare le fiamme e soccorrere le persone coinvolte. L’intervento ha permesso di limitare i danni e di garantire la sicurezza dei residenti.

Assisi (Perugia), 10 gennaio 2026 – Incendio nelle prime ore del mattino ad Assisi, dove una squadra dei vigili del fuoco supportata dai colleghi della sede centrale di Perugia, sono intervenuti per le fiamme che avevano completamente avvolto la mansarda di una palazzina di tre piani. All’interno della mansarda c’era una persona che è stata soccorsa: è stata portata al pronto soccorso ma versava in buone condizioni. I vigili del fuoco hanno dovuto interdire l'intero piano dell’edificio, oltre che impedire l’utilizzo degli impianti elettrico e del gas, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it

