Scampia appartamento in fiamme nel lotto U | anziana salvata dai vigili del fuoco
Paura nel quartiere di Scampia, a Napoli, dove un incendio è divampato nella mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre, in un appartamento situato al quarto piano del lotto U, conosciuto come “Cianfa”. Le fiamme, per cause ancora in corso di accertamento, . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Napoli, incendio in appartamento a Scampia - X Vai su X
La piccola è stata trovata nell'appartamento frastornata e molto rigida, presumibilmente per l’ingente quantitativo di farmaci ingeriti negli ultimi tempi - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, incendio in appartamento a Scampia: anziana in salvo - Un denso fumo nero ha invaso questa mattina largo Abbagnano, nel quartiere di Scampia di Napoli, dove un incendio è divampato all’interno di un’abitazione ... Scrive pupia.tv
Scampia, le fiamme avvolgono il quarto piano di un appartamento - Le fiamme hanno avvolto un appartamento situato al quarto piano al cui interno c'era un'anziana messa in salvo. Secondo napolitoday.it
Scampia, scoppia incendio in un appartamento: vigili del fuoco sul posto - Come comunicato i vigili del fuoco in una nota, «dalle prime ore del mattino di oggi, 31 ottobre 2025, due squadre dei Vigili del fuoco ... Lo riporta ilmattino.it