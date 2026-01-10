Maltempo nel Cilento danni e disagi lungo la fascia costiera

Il maltempo nel Cilento ha causato danni e disagi lungo la fascia costiera del Salernitano. Le forti raffiche di vento hanno interessato diverse zone, compromettendo la normalità delle attività e provocando danni alle strutture. La situazione richiede attenzione e interventi mirati per garantire la sicurezza della popolazione e la tutela del territorio.

Danni e disagi su tutta la fascia costiera cilentana, nel Salernitano, a causa delle forti raffiche di vento. Le condizioni meteo avverse hanno provocato numerosi interventi lungo il litorale, con criticità soprattutto nelle zone periferiche tra Agropoli e Capaccio Paestum, dove il vento ha causato la caduta di rami e vegetazione, creando intralci alla viabilità e situazioni di potenziale pericolo. La situazione più rilevante si è registrata sul lungomare di Agropoli, dove un lido balneare ha subito gravi danneggiamenti: alcune coperture e parti strutturali sono state divelte dalla forza del vento.

Maltempo, danni ad uno stabilimento balneare ad Agropoli - Danni questa notte a causa delle forti raffiche di vento registrate lungo il litorale. infocilento.it

Maltempo, esondato l'Aniene a Roma. Disagi per neve nel Fiorentino - Epifania all'insegna di forti piogge e nevicate in varie parti d'Italia. tg24.sky.it

A causa del maltempo, l’arrivo della Befana a Capaccio Paestum, comune capofila del progetto UNESCO “Cilento Vallo di Diano Experience”, slitta a domenica 11 gennaio. Dolci, giochi e spettacoli per bambini in piazza Santini e Capoluogo. - facebook.com facebook

