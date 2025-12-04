Il maltempo fa danni nel Foggiano | strade allagate e danneggiate incidenti e disagi

Che sarebbe stata una giornataccia, lo si è capito sin da ieri, alla notizia della quadruplice allerta maltempo emanata in tutta la Puglia per la giornata di oggi giovedì 4 novembre. Allagamenti si registrano principalmente sulla Sp 99, nel solito punto in prossimità della Rollos' Station, tra. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Argomenti simili trattati di recente

CORMONS - Danni da maltempo, a Cormons attivato un supporto per assistere i cittadini nelle domande di risarcimento ilgoriziano.it/articolo/danni… #IlGoriziano #Assistenza #Servizio Vai su X

Contributi per attività produttive ed economiche danneggiate dal maltempo 2023 Il Comune di Castelgomberto informa che, in base all’Ordinanza della Protezione Civile n. 1158/2025, è possibile richiedere contributi per i danni subiti tra 13 luglio e 6 agosto - facebook.com Vai su Facebook

Maltempo in Puglia: tromba d’aria a Polignano, grandine a Ostuni e danni alle campagne - Allagamenti, alberi caduti e interventi dei vigili del fuoco in tutta la regione: a Bari traffico bloccato in Viale Einaudi Un’intensa ondata di maltempo si è abbattuta sulla Puglia nella giornata del ... lagazzettadelmezzogiorno.it scrive

Maltempo, la Riviera del Brenta aspetta i risarcimenti dei danni del 2023. Il sindaco di Dolo, Naletto: «Su 3mila richieste ne sono state accolte 90» - Tempi lunghi, ma alla fine i risarcimenti per i danni da maltempo arrivano, anche se non tutti. Lo riporta ilgazzettino.it

Maltempo, l'appello: «Per gli eventi estremi non si può essere allertati via social». Danni stimati per 8 milioni - Un consiglio comunale fiume dedicato al maltempo del 21 agosto che ha messo in ginocchio con allagamenti e danni intere zone di Mira. ilgazzettino.it scrive

Maltempo, nubifragio e allagamenti a Trieste: danni e blackout - L'ondata di maltempo che nelle scorse ore ha attraversato il nord Italia ha colpito duramente anche Trieste. Riporta tg24.sky.it

Maltempo sull'Italia: nubifragio all'Elba, danni in Veneto - E mentre al Nord, dal Veneto, dove è stato dichiarato lo stato di emergenza, alla Lombardia alla Toscana, si contano i danni, scatta l'allerta meteo in ... ansa.it scrive

Maltempo, danni e disagi: tromba d'aria in un lido e fulmine su una casa - Il maltempo che si è abbattuto nella notte sul Salento, con acquazzoni e vento forte, ha causato danni e disagi. quotidianodipuglia.it scrive