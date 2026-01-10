Maltempo frana sulla Provinciale 88 | traffico interrotto a Contrada

A causa di un episodio di maltempo, si è verificata una frana sulla Strada Provinciale 88 nel comune di Contrada, Irpinia. L'incidente ha causato il cedimento del manto stradale e l'interruzione temporanea del traffico, creando disagi per gli utenti. La situazione è attualmente sotto monitoraggio e si attendono interventi di messa in sicurezza.

Tempo di lettura: < 1 minuto Gravi disagi alla circolazione a causa del maltempo in Irpinia. Una frana di notevoli dimensioni ha interessato nelle ultime ore un tratto della Strada Provinciale 88, nel territorio del comune di Contrada, provocando il cedimento del manto stradale e l’interruzione temporanea del traffico. Lo smottamento si è verificato in un punto particolarmente delicato dell’arteria viaria, fondamentale collegamento tra Avellino, il comprensorio montorese e, proseguendo, la città di Salerno. Il dissesto ha generato un ampio movimento franoso che, secondo le prime valutazioni, potrebbe estendersi ulteriormente, aggravando una situazione già critica. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Maltempo, frana sulla Provinciale 88: traffico interrotto a Contrada Leggi anche: Assurdo a Contrada: frana di grandi dimensioni blocca la Strada Provinciale 88 Leggi anche: Maltempo, una frana a Valdidentro ha interrotto via Morzaglia Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Maltempo, due auto in un torrente a Enna: un disperso. Ad Arezzo 88mm in tre ore: gli aggiornamenti meteo in Italia. Frana a Contrada, caos e disagi sulla Provincia 88: verifiche in corso - L'articolo Frana a Contrada, caos e disagi sulla Provincia 88: verifiche in corso proviene da OttoPagine. msn.com

Maltempo e frana sulla SP 107 a Carsoli, scatta l’ordinanza della Provincia - facebook.com facebook

#Maltempo, giallo a #Laurentina: frana il terreno ed emergono ossa umane x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.