Sondrio, 24 dicembre 2025 – Dalle 10.30 circa, i Vigili del fuoco del distaccamento di Valdisotto stanno operando nel Comune di Valdidentro (Sondrio), in via Morzaglia, a seguito di un evento franoso che ha interessato una strada secondaria, dove sarebbe crollato un muro di contenimento. Sul posto è intervenuta tempestivamente una squadra del distaccamento competente. Sono attualmente in arrivo i mezzi movimento terra per le attività di rimozione materiale e verifica di stabilità, nonché il nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto per il monitoraggio dall'alto dell'area interessata. L'intervento è in corso e al momento non si segnalano persone coinvolte. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Maltempo, una frana a Valdidentro ha interrotto via Morzaglia

