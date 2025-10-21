Mareggiate e pini gli interventi | Lavori per ripascimento e duna
Maltempo, pini che cadono, mareggiate anticipate. Il sindaco Mattia Missiroli fa il punto sulle attività a difesa del territorio. Sindaco, ci sono progetti contro l' erosione delle spiagge e l' ingressione marina? Effettivamente si può pensare a una soluzione più stabile e duratura dei ripascimenti annuali? "Sì, sul nostro territorio sono già stati realizzati interventi molto concreti, e altri sono in fase di progettazione. E' bene ricordare però che gli interventi di ripascimento e difesa della costa, cioè le azioni specifiche contro l'erosione, sono di competenza della Regione, con la quale il Comune mantiene un costante coordinamento per garantire la massima efficacia delle azioni di difesa e salvaguardia del nostro litorale.
