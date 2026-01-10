Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 11 gennaio 2026 | le regioni a rischio

Per domenica 11 gennaio 2026, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali, causata da un impulso freddo proveniente dai Balcani. Le regioni interessate includono Marche, Abruzzo, Molise, Calabria tirrenica e nord Sicilia, con nevicate a quote collinari e piogge accompagnate da temporali. Si consiglia di monitorare gli aggiornamenti delle autorità per eventuali misure di sicurezza e precauzioni.

Domenica 11 gennaio un impulso freddo dai Balcani porterà nevicate a quote collinari su Marche, Abruzzo e Molise, e piogge con possibili temporali tra bassa Calabria tirrenica e nord Sicilia. La Protezione Civile ha emesso diverse allerte meteo gialle.

