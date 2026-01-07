Maltempo allerta meteo gialla per temporali domani 8 gennaio | le regioni a rischio

Domani, 8 gennaio, è prevista un’allerta meteo gialla per temporali su Sicilia e Puglia. Il maltempo interesserà principalmente il Centro-Sud, con piogge e venti intensi, causati dall’ingresso di aria fredda artica. Si raccomanda di monitorare gli aggiornamenti e adottare le precauzioni necessarie per le possibili criticità idrogeologiche e mareggiate.

Il maltempo colpisce il Centro-Sud con piogge e venti forti, intensificati dall'aria fredda artica. Domani, 8 gennaio, allerta gialla su Sicilia e Puglia per possibili criticità idrogeologiche e mareggiate. Temperature in calo e gelate diffuse al Centro-Nord.

