Maggio Fiorentino entusiasmo alle stelle alla prova generale di Tosca

(Adnkronos) – Un'ondata di entusiasmo ha attraversato oggi pomeriggio la Sala Grande del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino durante la prova generale aperta ai giovani della Tosca, capolavoro di Giacomo Puccini che debutta domani, domenica 11 gennaio, alle ore 17. Quasi 500 under 30, invitati tramite la CoopFirenze, hanno preso parte a quello che si .

