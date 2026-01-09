Maggio Musicale Fiorentino Si apre la stagione operistica In scena i tormenti della ’Tosca’

Il Maggio Musicale Fiorentino apre la sua stagione operistica con la messa in scena di

'Tosca' è uno di quei titoli che non appartengono soltanto alla storia dell'opera, ma alla memoria emotiva collettiva di chi ama il melodramma. Domenica 11 gennaio, alle ore 17 nella Sala Grande, si apre il sipario sulla stagione operistica 2026 del Teatro del Maggio Musicale Fiorentino con il capolavoro pucciniano (nella foto, un'immagine della 'Tosca' nell'allestimento 2024), firmato da Massimo Popolizio e con la direzione di Michele Gamba. Il 14 gennaio del 1900 al Teatro Costanzi di Roma debutta 'Tosca', opera in tre atti di Giacomo Puccini su libretto di Luigi Illica e Giuseppe Giacosa. La fonte è il dramma storico 'La Tosca' di Victorien Sardou, scritto nel 1887 appositamente per l'attrice Sarah Bernhardt.

