L’assessora Madrid | La stazione è un colabrodo

L’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, ha affrontato il tema della sicurezza nell’area della stazione durante il question time. Con parole precise, ha evidenziato le criticità presenti, sottolineando la necessità di interventi mirati per migliorare la situazione. La discussione si inserisce nel quadro delle misure adottate dall’amministrazione per garantire un ambiente più sicuro e ordinato nella zona.

L’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, ha parlato della questione sicurezza nella zona stazione in question time. I quesiti a lei rivolti erano ben tredici, ovviamente sospinti dal recente omicidio di Alessandro Ambrosio, il capotreno di 34 anni ucciso con una. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

