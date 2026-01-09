L’assessora Madrid | La stazione è un colabrodo

L’assessora alla Sicurezza del Comune di Bologna, Matilde Madrid, ha affrontato il tema della sicurezza nell’area della stazione durante il question time. Con parole precise, ha evidenziato le criticità presenti, sottolineando la necessità di interventi mirati per migliorare la situazione. La discussione si inserisce nel quadro delle misure adottate dall’amministrazione per garantire un ambiente più sicuro e ordinato nella zona.

