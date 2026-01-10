Madri lavoratrici | perdita di 5.700 euro all’anno per 15 anni La Consulta bacchetta il legislatore e chiede interventi strutturali sul Bonus mamme

Le madri lavoratrici in Italia subiscono una perdita media di circa 5.700 euro all’anno, cifra che si protrae per 15 anni. La Corte costituzionale ha recentemente criticato il legislatore, sollecitando interventi strutturali sul Bonus mamme. Questo scenario evidenzia le sfide ancora presenti per le donne che conciliano maternità e carriera nel nostro paese.

Le donne che diventano madri in Italia registrano una riduzione dello stipendio pari a 5.700 euro annui. La penalizzazione economica persiste anche a distanza di 15 anni dalla nascita del figlio. Il divario retributivo di genere si attesta tra il 20 e il 30% in meno rispetto agli uomini già prima della maternità. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

