Bonus mamme lavoratrici in scadenza come fare per richiedere i 480 euro di contributo
Il bonus mamme lavoratrici 2025 scade domani, 9 dicembre. Si tratta di un contributo di 480 euro destinato alle donne che lavorano, dipendenti o autonome, con almeno due figli a carico. Ecco come fare per richiedere il bonus prima della scadenza e beneficiare di questa misura di sostegno.
C'è tempo fino a domani, martedì 9 dicembre, per presentare domanda per il bonus mamme lavoratrici 2025, il contributo annuale destinato alle donne che lavorano, sia dipendenti sia autonome, con almeno due figli a carico. L'assegno previsto è di 40 euro al mese per 12 mensilità, per un totale di. 🔗 Leggi su Today.it
