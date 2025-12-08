Bonus mamme lavoratrici in scadenza come fare per richiedere i 480 euro di contributo

Il bonus mamme lavoratrici 2025 scade domani, 9 dicembre. Si tratta di un contributo di 480 euro destinato alle donne che lavorano, dipendenti o autonome, con almeno due figli a carico. Ecco come fare per richiedere il bonus prima della scadenza e beneficiare di questa misura di sostegno.

