La popstar reinterpreta il classico del 1968 per una campagna beauty Dolce & Gabbana

E bbene sì, è successo: Madonna ha pubblicato la cover di La bambola di Patty Pravo. La popstar canta l’intero brano in italiano per la nuova campagna beauty Dolce & Gabbana, The One. A quasi sessant’anni dall’uscita dell’originale ( 1968 ), La bambola cambia voce ma non messaggio. Il brano resta un omaggio alla canzone d’autore e alla forza femminile, a quell’idea di donna libera e consapevole che Madonna ha incarnato per tutta la sua carriera. Madonna: 25 look memorabili tra esibizioni live e occasioni speciali. guarda le foto La bambola di Patty Pravo nel modo di Madonna. Scritta da Ruggero Cini, Franco Migliacci e Bruno Zambrini, La bambola è uno dei manifesti dell’emancipazione femminile nella canzone italiana del secondo Novecento. 🔗 Leggi su Iodonna.it

