L’uomo che ha rubato 100 pezzi di cadaveri da un cimitero monumentale

Un uomo è stato arrestato per aver trafugato circa 100 pezzi di ossa e teschi da un cimitero monumentale vicino a Philadelphia. Le ossa sono state trovate sul sedile posteriore di un’auto, nelle vicinanze di un cimitero abbandonato alla periferia della città. L’episodio solleva questioni sulla sicurezza e sul rispetto dei luoghi di sepoltura. Le autorità continuano le indagini per chiarire i motivi e l’entità del furto.

Ossa e teschi lasciati in bella vista sul sedile posteriore di un’auto. Vicino a un cimitero abbandonato alla periferia di Philadelphia. È la scena che si è trovata di fronte la polizia e che ha consentito l’inizio di un’indagine che li ha poi portati a uno scantinato pieno di parti di corpi. L’uomo accusato di averle accumulate è stato arrestato dopo un mese. Dal cimitero di Mount Moriah, dove almeno 26 mausolei erano stati forzati negli ultimi due mesi, sarebbero stati rubati circa 100 resti umani. Jonathan Christ Gerlach, 34 anni, di Ephrata, è ora in carcere. E la cauzione è da un milione di dollari. 🔗 Leggi su Open.online

