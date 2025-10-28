Cimitero monumentale riapre l' ala che rischiava di crollare | la data

L'ala est del cimitero monumentale di Lecco riapre le porte. Dopo sei mesi di lavori, il braccio destro del corpo a corte sarà di nuovo accessibile al pubblico a partire da giovedì 30 ottobre, giusto in tempo per le festività di inizio novembre. Gli interventi di manutenzione straordinaria. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

