"Le bare, invece di essere distrutte dopo le procedure di esumazione delle salme, come vuole la procedura, venivano smontate e finivano nei forni a legna delle pizzerie della zona: girava anche voce che le pizze venissero più buone così ". Prima di spiegarvi questa frase che ha un sapore gore, lasciatemi fare una premessa. Dovessi consigliare un solo posto da vedere al turista di passaggio a Napoli – lo dico da anni senza esagerare – è il suo cimitero. Non capita spesso di trovarsi di fronte a un luogo tanto caotico quanto risparmiato dalla gentrificazione di quello stesso caos. Il Cimitero monumentale di Poggioreale dovrebbe essere una specie di Père Lachaise napoletano: un museo a cielo aperto, pieno di cappelle ottocentesche, statue, iscrizioni memorabile, il Quadrilatero degli uomini illustri con Croce, De Sanctis, Gemito, Totò, Caruso.

© It.insideover.com - Il cimitero monumentale di Napoli è uno dei più grandi d’Europa e sta cadendo a pezzi