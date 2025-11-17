Il cimitero monumentale di Napoli è uno dei più grandi d’Europa e sta cadendo a pezzi
“Le bare, invece di essere distrutte dopo le procedure di esumazione delle salme, come vuole la procedura, venivano smontate e finivano nei forni a legna delle pizzerie della zona: girava anche voce che le pizze venissero più buone così “. Prima di spiegarvi questa frase che ha un sapore gore, lasciatemi fare una premessa. Dovessi consigliare un solo posto da vedere al turista di passaggio a Napoli – lo dico da anni senza esagerare – è il suo cimitero. Non capita spesso di trovarsi di fronte a un luogo tanto caotico quanto risparmiato dalla gentrificazione di quello stesso caos. Il Cimitero monumentale di Poggioreale dovrebbe essere una specie di Père Lachaise napoletano: un museo a cielo aperto, pieno di cappelle ottocentesche, statue, iscrizioni memorabile, il Quadrilatero degli uomini illustri con Croce, De Sanctis, Gemito, Totò, Caruso. 🔗 Leggi su It.insideover.com
Napoli, cimitero monumentale nel degrado per la ricorrenza dei Defunti. Sopralluogo del deputato Borrelli - Il deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli insieme al consigliere di Europa Verde della IV Municipalità Gianpiero ... Si legge su sciscianonotizie.it
Cipresso di 18 metri va a fuoco e rischia di crollare: cimitero monumentale chiuso per 2 giorni a Napoli - Il Cimitero Monumentale di Poggioreale, a Napoli, viene chiuso per 2 giorni. fanpage.it scrive
Napoli ossa esposte e degrado al cimitero Monumentale, blitz dei carabinieri - I carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in tarda mattinata al cimitero monumentale di Napoli. Segnala ilmattino.it