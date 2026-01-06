Hong Kong | Sonego vola agli ottavi buon debutto nel 2026 anche in doppio con Musetti

Lorenzo Sonego apre con successo il 2026 al Bank of China Tennis Open di Hong Kong, torneo ATP 250 sul cemento. Con una vittoria nel primo turno, il tennista italiano si presenta agli ottavi di finale, segnando un buon inizio dell’anno. Insieme a Musetti, debutta anche nel doppio, confermando la sua presenza attiva nel circuito internazionale.

È iniziato con un successo il 2026 di Lorenzo Sonego, che ha superato il primo turno del Bank of China Tennis Open di Hong Kong, torneo ATP 250 sul cemento. Il torinese, n.39 del ranking e quinta testa di serie, ha battuto il giapponese Rei Sakamoto (n.200 ATP) con il punteggio di 6-2 7-6(4), centrando così l’accesso agli ottavi di finale. Un risultato importante non solo per la classifica, ma anche per le sensazioni: Sonego ha mostrato solidità e controllo nella fase iniziale del match, gestendo bene i momenti chiave e chiudendo con lucidità quando la partita si è fatta più intricata. Primo set dominato: servizio e ritmo al comando. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

