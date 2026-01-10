L' Occidente e le sue contraddizioni

L’Occidente è un concetto complesso, caratterizzato da valori condivisi e trasformazioni storiche. Tuttavia, spesso si presenta come un insieme contraddittorio, tra progresso e sfide sociali, libertà e disuguaglianze. Comprendere le sue contraddizioni è fondamentale per analizzare le dinamiche culturali e politiche che lo caratterizzano oggi, in un mondo in continuo cambiamento.

Che cos'è l'Occidente? Parafrasando Sant'Agostino, se nessuno me lo chiede, lo so, ma se qualcuno me lo chiede e voglio spiegarglielo, non lo so. Se immagino l'Occidente come terra della libertà ecco che un poliziotto americano uccide con tre colpi di pistola alla testa una donna che stava scappando, oppure, nel mio piccolo, ma dentro l'immensità del cristianesimo, ecco che Tumblr, piattaforma californiana, mi censura il post con la "Madonna della grotta" di Miriana Lallo: "Contenuti potenzialmente per adulti". Sarà perché il Bambino è a torso nudo? Interpello la pittrice, artista lucana specializzata in arte sacra, e mi informa che Instagram e Facebook hanno messo limitazioni al suo profilo in cui è solita pubblicare Madonne ovviamente vestitissime.

