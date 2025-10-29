Il paradosso dell’unità | il progressismo campano nella fotografia che rivela le sue contraddizioni

29 ott 2025

Ci sono fotografie che raccontano più di mille comizi. Quella scattata alla Mostra d’Oltremare, con Roberto Fico e Vincenzo De Luca uno accanto all’altro ma separati da un impercettibile varco d’aria, appartiene a questa categoria.È un’immagine che non esplode, ma scava. Un abbraccio al termine. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

