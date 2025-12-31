Come l’Occidente ha insegnato a Putin a non preoccuparsi e ad amare le sue bombe

Il documentario Netflix “House of Dynamite” analizza come le strategie occidentali abbiano influenzato le scelte di Putin, portandolo a non temere l’uso delle bombe. Attraverso immagini e testimonianze, il film evidenzia come le dinamiche internazionali abbiano plasmato le decisioni di potenze e leader, offrendo uno sguardo approfondito sulle tensioni e le minacce che caratterizzano il panorama geopolitico odierno.

Nel film Netflix “House of Dynamite”, un missile balistico sfreccia verso gli Stati Uniti: lo scenario da incubo che toglie il sonno ai pianificatori della difesa. Eppure, nell’ultimo decennio, le politiche occidentali verso la Russia hanno contribuito più ad aumentare le probabilità di una simile catastrofe che a prevenirla. Il maldestro sforzo di Washington per dimostrare a Mosca che le minacce nucleari funzionano e che l’aggressione paga è culminato in una “lista dei desideri” del dittatore russo in ventotto punti, bizzarramente presentata come se fosse un piano di pace. Gli Stati Uniti, la nazione più potente al mondo, stanno rincorrendo Kyjiv chiedendole sacrifici territoriali, implorandola timidamente di accettarli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Come l’Occidente ha insegnato a Putin a non preoccuparsi e ad amare le sue bombe Leggi anche: Grande festa a sorpresa per il compleanno della professoressa Mensurati. “Ci ha insegnato ad amare la cultura” Leggi anche: Fano piange Corrado Piccinetti, il professore che ha insegnato ad amare il mare Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. E in nome dei 'Valori cristiani', del Santo Natale, l' Occidente offre le sue vittime sacrificali al DIO DELLA GUERRA, con i migranti lasciati morire nell'indifferenza dei soccorsi nel Mare Mediterraneo e l'attacco di Trump in Nigeria. Per non parlare della strage qu - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.