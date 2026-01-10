Lo Zar replica a Kiev con l’ipersonico ma il messaggio è per Washington

La Russia ha risposto con un missile ipersonico Oreshnik all’attacco ucraino vicino a Leopoli, vicino al confine polacco. Il sindaco di Kiev invita i cittadini a mettersi in salvo. Questa rappresaglia sembra rivolgersi principalmente a Washington, mentre l’attenzione internazionale resta sulla tensione crescente tra Mosca e Kiev.

L’Oreshnik cade vicino al confine polacco. Il sindaco della capitale: «Chi può scappi». L’annunciata rappresaglia russa in risposta al presunto attacco ucraino alla residenza di Vladimir Putin è arrivata: il missile ipersonico Oreshnik è stato sganciato sull’Ucraina occidentale, colpendo la regione di Leopoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

