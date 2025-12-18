LIVE Snowboard PGS Carezza 2025 in DIRETTA | si parte con gli ottavi femminili Derby Dalmasso-Coratti

Segui in tempo reale i momenti più emozionanti della gara di Snowboard PGS Carezza 2025. Gli ottavi femminili sono iniziati con intensi duelli e spettacolari run, tra cui il confronto diretto tra Dalmasso e Coratti. Resta aggiornato per scoprire chi avanza e vivere ogni attimo di questa emozionante competizione.

© Oasport.it - LIVE Snowboard, PGS Carezza 2025 in DIRETTA: si parte con gli ottavi femminili. Derby Dalmasso-Coratti CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12:49 Bel confronto diretto tra le azzurre. Avanza Dalmasso, più pulita nella parte finale. 12:47 Passa Krol-Walas per soli 22 centesimi. Ora il derby italiano. 12:45 Primo confronto diretto quello tra la tedesca Loch e la polacca Krol-Walas. La vincente troverà l'italiana che si aggiudicherà la run tra Lucia Dalmasso e Jasmin Coratti. OTTAVI FEMMINILI 12:44 Questi gli abbinamenti degli ottavi maschili: Bagozza (ITA) – Huber (GER) March (ITA) – Shiba (JPN) Coratti (ITA) – Lee Sangho (KOR) Bormolini (ITA) – Prommegger (AUT) Fischnaller (ITA) – Karl (AUT) Payer (AUT) – Mastnak (SLO) Angenend (GER) – Felicetti (ITA) Messner (ITA) – Baumeister (GER) 12:42 Pochi minuti al via della gara.

A che ora lo snowboard oggi, PGS Carezza 2025: orari, tv, streaming, azzurri in gara - Dopo lo spettacolo di Cortina d'Ampezzo, la Coppa del Mondo di snowboard parallelo 2025-

Snowboard, Jasmine Coratti vince gigante parallelo a Carezza - Primo successo in coppa del mondo di snowboard per l'azzurra Jasmine Coratti, salita sul gradino più alto del podio nel gigante parallelo di Carezza, nel suo Alto Adige, battendo in finale la polacca ...

Alto Adige a tutta: sci in Gardena e Badia, snowboard a Carezza e skicross a San Candido - facebook.com facebook

Nazionale di snowboard alpino al lavoro a Carezza Effettuate riprese video degli allenamenti di slalom gigante parallelo bit.ly/48Smz2h #IMSSCONI #Snowboard @Fisiofficial x.com

