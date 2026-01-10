Segui in tempo reale la partita tra Sinner e Alcaraz, conclusa con la vittoria dello spagnolo in due set. La diretta include anche aggiornamenti su Musetti-Rublev e altre notizie sportive. Restate con noi per tutti gli sviluppi e i risultati aggiornati dalle principali competizioni.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 10.05 Per il momento, può terminare qui questa cronaca testuale in Diretta e in Live di OA Sport. Grazie mille per averci seguito! Buon inizio di giornata a tutti! 10.03 Quella coreana è stata una serata speciale con il pubblico che sicuramente si è divertito. Noi ricordiamo che si sta giocando anche la semifinale dell’ATP 250 di Hong Kong, con Musetti che è costretto a rimontare Andrei Rublev per accedere alla finale ed entrare in top 5. 10.02 C’è poco da commentare il match visto che, essendo un’esibizione, i due tennisti più forti del mondo si sono lasciati andare a moltissimi episodi di divertimento, con diversi colpi bizzarri, senza dimenticare il bambino coreano al quale Sinner ha consegnato la racchetta per giocare e vincere il punto contro Alcaraz! 5-7, 6-7 (6) GAME, SET AND MATCH! VINCE ALCARAZ! É stato uno spettacolo bellissimo, non passa il rovescio di Sinner. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 6-7, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: termina lo spettacolo coreano, vince lo spagnolo!

Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 4-5, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: ancora avanti lo spagnolo, l’azzurro serve per allungare lo show!

Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 0-1, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: lo spagnolo parte avanti anche nel secondo set

Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento.

Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; Sinner-Alcaraz, esibizione show a Seul - Diretta; Il primo ranking Atp del 2026: per l'Italia c'è un record; LIVE! Jannik Sinner-Carlos Alcaraz: il primo scontro del 2026 avviene in Corea del Sud. Tutti gli aggiornamenti in Diretta Scritta.

LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 6-6, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: il secondo set dello show sarà deciso dal tie-break! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- oasport.it

Sinner-Alcaraz 5-7, 6-6, la diretta dell'esibizione a Seul. Il secondo set si decide al tie-break - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due leader del tennis mondiale, tornano uno contro l'altro. ilmessaggero.it