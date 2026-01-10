LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 4-5 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | ancora avanti lo spagnolo l’azzurro serve per allungare lo show!

Segui in tempo reale l'incontro tra Sinner e Alcaraz, con lo spagnolo avanti 5-7 4-5. La partita prosegue con grande attenzione, mentre l’azzurro serve per restare in corsa e prolungare lo spettacolo. Resta aggiornato sulla diretta per gli ultimi sviluppi e i risultati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 Seconda palla. 30-0 Il rovescio lungolinea di Alcaraz è lungo. 15-0 Smash vincente di Sinner. 4-5 GAME ALCARAZ. Lo spagnolo recupera dal 15-30, con l'ultimo rovescio di Sinner che si ferma sul nastro. 40-30 Altra prima e altro punto per Carlos. 30-30 In rete la risposta di Sinner. 15-30 Rovescio in rete, colpo con il quale sta sbagliando molto oggi, per quanto possa valere. 15-15 Doppio fallo di Alcaraz. Seconda palla. 15-0 Esce il rovescio di Sinner. 4-4 GAME SINNER! A zero Jannik mantiene il turno in battuta.

LIVE Sinner-Alcaraz 5-7 3-4, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: resta avanti lo spagnolo, ma siamo on serve nel secondo set! - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI- oasport.it

Sinner-Alcaraz 5-7, 2-2, la diretta dell'esibizione a Seul. Jannik perde il primo set in 50 minuti - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due leader del tennis mondiale, tornano uno contro l'altro. ilmessaggero.it

SIPARIETTO SINNER-ALCARAZ Se ti riferisci al N.1 al mondo non puoi parlare di colpi deboli, ma sottovalutati Nulla da dire sul dritto e altri colpi dello spagnolo, ma anche il rovescio non scherza #Tennis #Sinner #Alcaraz #WeAreTennis x.com

Sinner-Alcaraz, orario e dove vedere la super sfida di Seul - facebook.com facebook

