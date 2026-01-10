LIVE Sinner-Alcaraz 4-5 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | l’azzurro serve per allungare il set!

Segui in tempo reale l’incontro tra Sinner e Alcaraz, attualmente sul punteggio di 4-5. Scopri gli aggiornamenti sulla partita e le principali azioni, come il servizio di Sinner per allungare il set. Per ulteriori dettagli e aggiornamenti continui, clicca sul link e resta informato sui risultati in diretta.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 15-15 Sinner esce dalla diagonale con un bellissimo rovescio lungolinea vincente! 15-0 Ace di Alcaraz. 5-5 GAME SINNER! Esce il rovescio di Alcaraz, che servirà per aggiudicarsi il tie break. Seconda palla. 40-15 Prima vincente! 30-15 Esce il dritto di Alcaraz, dopo una serie di smash difesi da parte dell'azzurro. 15-15 Non resta in campo per un soffio il lob di Jannik. 15-0 Prima vincente di Sinner. 4-5 GAME ALCARAZ. Resta avanti lo spagnolo, Sinner servirà per allungare il set. 40-15 In rete il rovescio di Sinner.

