LIVE Sinner-Alcaraz 3-4 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | il set continua senza break nel divertimento generale del pubblico!
Segui in diretta l'andamento del match Sinner-Alcaraz, attualmente sul punteggio di 3-4. La partita prosegue senza interruzioni, offrendo agli spettatori un'esperienza coinvolgente nel rispetto delle partite in corso. Per aggiornamenti in tempo reale e approfondimenti, clicca sul link dedicato. Restate con noi per seguire anche la sfida Musetti-Rublev, in programma dalle 8.30.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 15-15 Risposta vincente di rovescio per Alcaraz. Seconda palla. 15-0 Servizio e dritto vincente lungolinea per Jannik! 3-4 GAME SINNER. Alcaraz chiude il servizio con un il back di Sinner che si piazza in rete. A-40 Altra prima vincente. 40-40 Giocano una piccola sfida rovescio contro rovescio sul corto, Alcaraz sbaglia! Ma che bello vederli giocare cosi. A-40 Prima vincente dello spagnolo. 40-40 Sinenr gioca la volée tra i piedi di Alcaraz che tenta il colpo sotto le gambe, il lob non riesce. A-40 Volée bella ed efficacie di Alcaraz. 🔗 Leggi su Oasport.it
