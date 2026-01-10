LIVE Sinner-Alcaraz 1-2 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | nessun break ad inizio del match d’esibizione

Segui in tempo reale l’esibizione tra Sinner e Alcaraz a Seul 2026, con il risultato attuale di 1-2. La partita si svolge senza break all'inizio ed è possibile aggiornare la diretta cliccando sul link dedicato. Restano poche ore all’incontro tra Musetti e Rublev, in programma dalle 8:30. Qui troverai tutte le notizie e gli aggiornamenti più recenti per seguire l’evento in modo chiaro e preciso.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 Ancora seconda per lo spagnolo. 15-15 Si ferma in rete il rovescio di Alcaraz. Seconda. 15-0 Errore in back per Sinner che manda la palla in rete. 2-2 GAME SINNER! Serve and volley di Jannik che piazza la volée sull'incrocio delle righe. 40-0 Ancora servizio vincente. 30-0 Altra prima e altro punto per Jannik. 15-0 Prima vincente di Sinner. 1-2 GAME ALCARAZ. Lo spagnolo vince un'infinita sfida di back di rovescio, tra il divertimento generale dei tennisti e del pubblico. 40-15 Attacco in controtempo di Alcaraz, ma il colpo di Sinner è lungo.

Sinner-Alcaraz diretta esibizione a Seul: segui la sfida. Tennis oggi LIVE - I due campioni si affrontano in Corea del Sud in vista degli Australian Open: tutti gli aggiornamenti in tempo reale ... corrieredellosport.it

Sinner-Alcaraz, esibizione a Seul in tv e streaming: orari e dove vederlo #SkySport #SkyTennis x.com

¿JUGAR DOBLES JUNTOS A Carlos Alcaraz y Jannik Sinner les gusta la idea de jugar, al menos una vez, un torneo como pareja de dobles. Alcaraz: “Al menos jugar dobles juntos una vez, estaría bien. Yo juego de derecha y él de revés, si está d - facebook.com facebook

