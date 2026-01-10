LIVE Sinner-Alcaraz 2-3 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | inizio equilibrato nel match con il servizio che ne fa padrone

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 40-0 In rete la risposta di Alcaraz dopo lo slice di Sinner. 30-0 Prima vincente! 15-0 Servizio e dritto vincente di Sinner, una fucilata da parte di Jannik. 2-3 GAME ALCARAZ. Servizio rapido anche per lo spagnolo che ha concesso palla break solo nel primo game, mentre Sinner ancora ne deve cedere una. 40-15 Smash di Alcaraz con tanto di saltino per fare un po' di show. 30-15 Pochi appoggi per Jannik che cerca il dritto lungolinea in corsa. La palla esce, di molto. Ancora seconda per lo spagnolo. 15-15 Si ferma in rete il rovescio di Alcaraz.

