LIVE Sinner-Alcaraz 0-1 Esibizione Seul 2026 in DIRETTA | il match inizia con il servizio dello spagnolo

Segui in tempo reale il match tra Sinner e Alcaraz, con il primo punto a favore dello spagnolo. La partita si svolge nell’ambito delle esibizioni di Seul 2026. Clicca sul link per aggiornamenti continui e non perdere gli eventi principali, inclusa la sfida Musetti-Rublev dalle 8.30.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI MUSETTI-RUBLEV DALLE 8.30 0-1 GAME ALCARAZ. Esce il dritto di Sinner, lo spagnolo grazie alla battuta mantiene il primo servizio del match. A-40 Altra prima vincente, vantaggio interno. 40-40 Prima vincente, il servizio regge in piedi Alcaraz. 30-40 Buona risposta di Sinner, lo spagnolo non mantiene in campo il dritto. Palla break per Jannik! 30-30 Prima al corpo di Alcaraz. 15-30 Ace per il n.1! 0-30 Sbaglia anche il rovescio in uscita dal servizio lo spagnolo! 0-15 Dritto fuori a campo aperto di Alcaraz. PRIMO SET 8.13 Termina il riscaldamento! Serve Alcaraz! 8. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sinner-Alcaraz 0-1, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: il match inizia con il servizio dello spagnolo Leggi anche: LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: tennisti in campo, il match sta per iniziare! Leggi anche: Sinner-Alcaraz, l’esibizione a Seul in diretta LIVE: Jannik comincia il suo 2026 Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Jannik Sinner - Carlos Alcaraz, esibizione in Corea del Sud: programma, orario e dove vedere la partita in diretta tv e streaming · Tennis; LIVE Sinner-Alcaraz, a breve l'esibizione a Seul; Sinner-Alcaraz, risultato del match esibizione a Seul in diretta live; LIVE Sinner-Alcaraz, Esibizione Seul 2026 in DIRETTA: a prima mattina un succulento antipasto. Sinner-Alcaraz 0-0, la diretta dell'esibizione a Seul. Dove vederla (gratis) in tv, orario e il montepremi milionario - Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, i due leader del tennis mondiale, tornano uno contro l'altro. leggo.it

