LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer per il riscatto De Aliprandini si gioca le Olimpiadi

Segui in tempo reale lo sci alpino in occasione dei Mondiali di Adelboden 2026. In questa sessione, si svolge la gara di gigante, con gli atleti che cercano di ottenere un risultato importante in vista delle Olimpiadi. Aggiorna la pagina per le ultime notizie e i tempi aggiornati, e resta informato su tutte le emozioni di questa competizione.

LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello slalom gigante maschile in programma ad Adelboden (Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026: al cancelletto di partenza nella prima manche, a partire dalle ore 10.30, ci saranno 70 atleti da 25 Paesi. Seconda manche, con inversione dei migliori 30, dalle ore 13.30. In casa Italia saranno sei gli azzurri al via nella prima manche della gara odierna sui 70 totali al cancelletto di partenza: Alex Vinatzer partirà col 10, Luca De Aliprandini col 19, Filippo Della Vite col 27, Giovanni Franzoni col 47, Tobias Kastlunger col 58 e Simon Talacci col 65.

