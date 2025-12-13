LIVE Sci alpino Gigante Val d’Isere 2025 in DIRETTA | Vinatzer cerca conferme De Aliprandini deve svoltare

Benvenuti alla diretta del gigante di Val d’Isère, terzo appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Seguite con noi tutte le emozioni della gara, con Vinatzer alla ricerca di conferme e De Aliprandini pronto a reagire. Restate sintonizzati per aggiornamenti in tempo reale sulla competizione.

Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale del gigante della Val d'Isere, appuntamento della Coppa del Mondo di sci alpino 20252026. Dopo il doppio appuntamento statunitense tra Copper Mountain e Beaver Creek il circo bianco ritorna in Europa, nello specifico in Francia dove si svolgeranno un gigante ed uno slalom. Nella gara tra le porte larghe Marco Odermatt è il favorito assoluto. Lo svizzero ha vinto due dei primi tre appuntamenti stagionali, trionfando a Soelden e a Beaver Creek. Nel mezzo la sorprendente uscita in prima manche a Copper Mountain.

