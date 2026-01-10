Segui in tempo reale lo sci alpino, Gigante Adelboden 2026. Aggiornamenti su Vinatzer, che si è classificata tra i primi, e De Aliprandini, in lotta per la qualificazione. Clicca qui per la diretta completa e non perdere gli sviluppi più recenti delle gare in corso.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.37 De Aliprandini è sempre 25°. Siamo al pettorale n.40. E’ lunga. 11.34 Sono 70 gli atleti in gara, c’è anche l’italo-marocchino Pietro Tranchina. 11.33 De Aliprandini adesso è 25° a 2?14, peraltro pari merito con Favrot. Si fa dura. 11.32 Pazzesco l’austriaco Joshua Sturm: con il pettorale n.33 è addirittura quinto a 87 centesimi! 11.30 I pettorali dei prossimi italiani: 47 Giovanni Franzoni, 58 Tobias Kastlunger, 65 Simon Talacci. 11.29 De Aliprandini resiste in 23ma posizione. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer da podio, De Aliprandini sul filo per la qualificazione

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer in corsa per il podio! Odermatt al comando, De Aliprandini sbaglia

Leggi anche: LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer per il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

LIVE Sci alpino, Gigante Kranjska Gora 2026 in DIRETTA: Rast trionfa su Scheib. Top10 Della Mea, super rimonta di Goggia; Kranjska Gora: 'Super' Camille Rast vince anche lo slalom, Shiffrin seconda, Della Mea sesta - Coppa del mondo, sci alpino donne: classifica slalom speciale; Rast vince il gigante, Della Mea 10^ e Goggia 11^; LIVE! Gigante femminile Kranjska Gora, diretta scritta Coppa del Mondo: Scheib contro Hector, Robinson e Shiffrin, Goggia e Della Mea per stupire.

LIVE Sci alpino, Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA: Vinatzer cerca il riscatto, De Aliprandini si gioca le Olimpiadi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Il programma e la startlist del gigante di Adelboden Buongiorno e benvenuti alla Diretta Live testuale dello ... oasport.it