LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | Vinatzer in corsa per il podio! Odermatt al comando De Aliprandini sbaglia

Segui in tempo reale la gara di gigante maschile ad Adelboden 2026. Odermatt guida la corsa, mentre Vinatzer si mantiene in lizza per un buon piazzamento. De Aliprandini ha avuto un errore, influenzando il suo risultato. Clicca sul link per gli aggiornamenti in diretta e non perdere gli sviluppi della competizione.

C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.10 Ricordiamo che è assente per infortunio Giovanni Borsotti. 11.09 La classifica dopo i primi 22: 1 ODERMATT Marco – Svizzera – 1:14.40 2 PINHEIRO BRAATHEN Lucas – Brasile – 1:14.89 +0.49 3 HAUGAN Timon – Norvegia – 1:14.93 +0.53 4 ANGUENOT Leo – Francia – 1:15.06 +0.66 5 SCHWARZ Marco – Austria – 1:15.34 +0.94 6 VINATZER Alex – Italia – 1:15.37 +0.97 7 KRISTOFFERSEN Henrik – Norvegia – 1:15.65 +1.25 8 HAASER Raphael – Austria – 1:15.80 +1.40 9 MEILLARD Loic – Svizzera – 1:15.

