LIVE Sci alpino Gigante Adelboden 2026 in DIRETTA | iniziata la gara nevica tantissimo
Segui in tempo reale la gara di gigante di Adelboden 2026, con condizioni di neve intense che rendono l’evento ancora più avvincente. La competizione è iniziata e ti aggiorneremo costantemente sull’andamento della gara. Per non perdere nessuna notizia, clicca qui e resta sintonizzato sulla nostra diretta live.
C LICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI ZAUCHENSEE DALLE 11.30 I PETTORALI DI PARTENZA 10.31 1’14?89. Braathen ha attaccato. Qualche sbavatura c’è stata, ma la velocità ad occhio sembrava importante. Vediamo il primo degli idoli di casa: Thomas Tumler. 10.30 Iniziato il gigante di Adelboden. In pista Pinheiro Braathen. 10.28 Il primo a partire sarà il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen. 10.27 La nevicata è davvero fitta. Condizioni climatiche che renderanno la gara ancor più selettiva. 10.23 Per Vinatzer è una gara delicata: ha bisogno di un risultato per mettersi subito alle spalle la delusione di Campiglio ed evitare di precipitare in un tunnel di incertezze. 🔗 Leggi su Oasport.it
