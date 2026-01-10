LIVE Sci alpino Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Vonn brilla attesa per Goggia

Segui in tempo reale la discesa di Zauchensee 2026, con aggiornamenti sulla competizione di sci alpino. Vonn si distingue tra i favoriti, mentre l’attesa cresce per il risultato di Goggia. Puoi cliccare sul link per aggiornare la diretta del gigante maschile di Adelboden alle 10.30 e alle 13.00. Rimani informato sugli sviluppi di questa importante tappa della stagione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DEL GIGANTE MASCHILE DI ADELBODEN ALLE 10.30 E ALLE 13.30 I PETTORALI DI PARTENZA 11.48: Aicher ha 36 centesimi di ritardo all’intermedio 11.47: È TERZA LAURA PIROVANO! Guadagna qualcosa e non era facile nell’ultimo tratto l’azzurra che chiude a 63 centesimi da Vonn 11.46: Pirovano ha 26 centesimi di ritardo all’intermedio 11.45: Perde tanto anche Ledecka nella parte nel finale, è quarta a 75 centesimi. Ora Pirovano 11.44: Ledecka ha 18 centesimi di ritardo all’intermedio 11.43: Lontanissima dalla testa l’austriaca Puchner che è settima a 1”38. 🔗 Leggi su Oasport.it

