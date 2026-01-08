LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | bene Nadia Delago Goggia e Vonn fuori dalle 30

Segui la prova di discesa di Zauchensee 2026 in tempo reale. Aggiorna la diretta per i risultati più recenti e scopri come si sono comportate le atlete principali, tra cui Nadia Delago, Goggia e Vonn. Ti forniremo aggiornamenti costanti sui pettorali di partenza e sull’andamento della gara. Grazie per averci seguito e buona visione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Chiudiamo qui il nostro live e grazie per averci seguito. 14.14 La classifica completa: 1 7 206668 WEIDLE-WINKELMANN Kira 1996 GER 1:20.50 Rossignol 2 26 56258 AGER Christina 1995 AUT 1:20.89 0.39 10.41 Atomic 3 12 56125 PUCHNER Mirjam 1992 AUT 1:20.95 0.45 12.01 Atomic 4 43 56519 WECHNER Lena 2000 AUT 1:21.02 0.52 13.86 Head 5 47 197956 CERUTTI Camille 1998 FRA 1:21.04 0.54 14.39 Atomic 6 24 299630 DELAGO Nadia 1997 ITA 1:21.19 0.69 18.36 Atomic 7 45 516185 HAEHLEN Joana 1992 SUI 1:21.34 0.84 22.31 Atomic 7 20 426257 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR 1:21. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia e Vonn fuori dalle 30 Leggi anche: LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia controlla. Weidle in testa Leggi anche: LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa Val d’Isere 2025 in DIRETTA: Weidle-Winkelmann in testa con asterisco, bene Goggia e Nicol Delago La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming; Rivivi il LIVE! Goggia rimonta e sfiora la top-10 in gigante, vince Rast; LIVE Sci alpino, Gigante Nor-Am Tremblant 2026 in DIRETTA: DOMINANTE PROVA DI FORZA! Anna Trocker vince con distacchi abissali; LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia trova una delle piste più impegnative. LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: bene Nadia Delago, Goggia controlla. Weidle in testa - 53: Ottava la tedesca Fabiana Dorigo con il 50 a 91 centesimi dalla connazionale ... oasport.it Quando lo sci alpino oggi in tv: orario prova discesa Zauchensee, startlist, streaming - Si inizia a fare sul serio per quanto riguarda la tappa di Zauchensee/Atlenmarkt (Austria) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino femminile ... oasport.it

