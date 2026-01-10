LIVE Sci alpino Discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia deve domare una pista non sempre amica

Benvenuti alla diretta della discesa libera femminile di Zauchensee, valida per la Coppa del Mondo 2025-2026. Seguiremo le performance di Sofia Goggia e delle altre atlete sulla pista austriaca, offrendo aggiornamenti in tempo reale. Rimanete con noi per seguire l’andamento della gara e le eventuali variazioni di classifica.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. La discesa libera di Zauchensee, valida come 17ª gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2025-2026, arriva in un contesto reso ancora più complesso e affascinante dalle condizioni meteorologiche. A trenta giorni esatti dalla discesa olimpica di Cortina, il circuito della velocità ritrova uno dei tracciati più severi del calendario, il Kälberloch, dopo le tappe tecniche di Semmering e Kranjska Gora, ma lo fa senza il consueto percorso di avvicinamento. 🔗 Leggi su Oasport.it

