LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia deve domare una pista sfavorevole Partenza posticipata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 10:33 Vi informiamo che il via della prima prova cronometrata di discesa femminile, sulle nevi di Zauchensee, è stata posticipata. Si inizierà alle 12:00 e non alle 11:30. 10:32 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. A un mese esatto dalla discesa olimpica di Cortina, la velocità femminile torna protagonista dopo i due week end di Semmering e Kranjska Gora dedicate alle discipline tecniche, con le prove ufficiali della discesa libera di Zauchensee, sulla selettiva pista del Kälberloch. 🔗 Leggi su Oasport.it

