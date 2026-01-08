LIVE Sci alpino Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA | Sofia Goggia deve domare una pista sfavorevole Partenza posticipata di un’ora
Segui in diretta la prova di discesa di Zauchensee 2026, con Sofia Goggia impegnata su una pista difficile. La partenza è stata posticipata alle 12:30, aggiornamenti disponibili cliccando sul link. Resta informato sulle ultime novità e sui pettorali di partenza attraverso la nostra copertura in tempo reale.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11:08 Nuova comunicazione arriva dalla FIS, col posticipo del via alle 12:30. Prossima decisione è prevista alle 11:30. 10:33 Vi informiamo che il via della prima prova cronometrata di discesa femminile, sulle nevi di Zauchensee, è stata posticipata. Si inizierà alle 12:00 e non alle 11:30. 10:32 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it
