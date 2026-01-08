Segui in diretta la prova di discesa di Zauchensee 2026, con Sofia Goggia impegnata su una pista difficile. La partenza è stata posticipata alle 12:30, aggiornamenti disponibili cliccando sul link. Resta informato sulle ultime novità e sui pettorali di partenza attraverso la nostra copertura in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 11:08 Nuova comunicazione arriva dalla FIS, col posticipo del via alle 12:30. Prossima decisione è prevista alle 11:30. 10:33 Vi informiamo che il via della prima prova cronometrata di discesa femminile, sulle nevi di Zauchensee, è stata posticipata. Si inizierà alle 12:00 e non alle 11:30. 10:32 Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima prova della discesa libera femminile di Zauchensee, valevole per la Coppa del Mondo 2025-206 di sci alpino. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, Prova discesa Zauchensee 2026 in DIRETTA: Sofia Goggia deve domare una pista sfavorevole. Partenza posticipata di un’ora

