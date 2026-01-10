Benvenuti alla copertura in tempo reale della finale di doppio dell’ATP Hong Kong 2026, tra Musetti/Sonego e Khachanov/Rublev. Seguiremo gli aggiornamenti più recenti dell’incontro, offrendo un resoconto preciso e dettagliato dell’andamento della partita. Restate con noi per tutte le informazioni sulla sfida tra gli azzurri e i loro avversari russi, in un match che si preannuncia di alto livello.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Lorenzo MusettiLorenzo Sonego e Karen KhachanovAndrey Rublev, partita valevole per la finale di doppio dell’ATP 250 di Hong Kong 2026. Sfida di altissimo livello per la coppia italiana che sfida il duo russo per il primo titolo della stagione. I due Lorenzo si sono iscritti a questo torneo con l’obiettivo di giocare qualche match in più per levarsi di dosso la ruggine dell’off season. C on il passare dei turni però gli azzurri hanno cambiato obiettivo, mettendo nel mirino il trofeo che sarebbe il primo per la coppia. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - LIVE Musetti/Sonego-Khachanov/Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: azzurri a caccia del titolo di doppio

