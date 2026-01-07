LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | azzurri a caccia della semifinale

Benvenuti alla diretta dell’incontro di doppio maschile dell’ATP Hong Kong 2026, con Musetti/Sonego contro Erler/Galloway. Seguiremo in tempo reale le fasi di questa sfida, con l’obiettivo di aggiornare sui punti salienti e sull’andamento del match. Restate con noi per tutte le ultime notizie e sviluppi di questa partita, valida per i quarti di finale del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE della partita di quarti di finale del tabellone di doppio maschile dell’ATP 250 di Hong Kong che vede di fronte la coppia italiana MUSETTISONEGO opposta agli specialisti ErlerGalloway. Partita che vale uno slot in semifinale domani contro una coppia di doppisti che da anni e anni si diletta esclusivamente alla specialità in coppia e che ha battuto Bolelli e Vavassori pochi mesi fa a Stoccolma. Musetti e Sonego hanno rispettivamente esordito in singolare ad Hong Kong ieri e l’altro ieri, contro Etcheverry il carrarino e contro Sakamoto il piemontese. 🔗 Leggi su Oasport.it

