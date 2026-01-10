Dove vedere in tv Musetti Sonego-Khachanov Rublev ATP Hong Kong 2026 | orario finale programma streaming

Ecco dove seguire in TV e streaming le finali di Musetti/Sonego, Khachanov e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. La giornata di domenica 11 gennaio vedrà Lorenzo Musetti impegnato in due match decisivi. Scopri orari, programma completo e modalità di visione per non perdere gli appuntamenti principali del torneo.

Lorenzo Musetti sarà chiamato a un doppio impegno nella giornata di domenica 11 gennaio, quando giocherà ben due finali nel torneo ATP 250 di Hong Kong. La maratona sul cemento della località cinese incomincerà alle ore 08.30 italiane con l'atto conclusivo del singolare: il toscano, diventato nuovo numero 5 del mondo dopo aver regolato il russo Andrey Rublev in semifinale, incrocerà il kazako Alexander Bublik, numero 11 del ranking ATP che insegue la vittoria per entrare in top-10. Al termine del match in singolare, verranno concessi all'azzurro almeno trenta minuti di riposo (ma saranno verosimilmente di più) in vista della finale di doppio.

