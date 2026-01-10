LIVE Musetti-Rublev 6-7 7-5 1-1 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro resta vivo ad un passo dal baratro
Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Rublev agli ATP di Hong Kong 2026. Dopo due set combattuti, il punteggio è di 6-7, 7-5, con il match in corso sul 1-1 nel terzo set. Restiamo aggiornati sugli sviluppi di questa partita, che vede l’italiano ancora in corsa, ma in una situazione complessa. Clicca qui per aggiornamenti continui e approfondimenti sulla sfida.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 15-0 Servizio vincente Rublev. 1-1 Servizio vincente. Due ore e dieci! 40-30 In rete il dritto difensivo. 40-15 Servizio e dritto! Vai! 30-15 Spinge di dritto ma sbaglia Rublev. 15-15 Ottima prima! 0-15 Sembra il copione di inizio 1° set, Rublev spinge di dritto e Musetti rema. 0-1 Tiene a zero la battuta in apertura di 3° set Rublev. 40-0 Prima vincente. 30-0 Servizio e dritto. 15-0 Si apre il set decisivo, serve il russo. 10:40 MUSETTI-Rublev 6-7(3), 7-5! Davvero sorprendente come il carrarino sia riuscito a girare (forse) la partita, sicuramente il secondo set lo aveva visto quasi soccombere in quel lunghissimo ottavo gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it
