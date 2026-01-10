LIVE Musetti-Rublev 6-7 4-5 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | l’azzurro vince un 8° game per cuori forti
Segui la diretta del match tra Musetti e Rublev all’ATP Hong Kong 2026. Dopo i primi set, il punteggio è di 6-7, 4-5. Restate aggiornati per tutte le novità e i punti salienti di questa partita, che vede l’azzurro impegnato in una sfida importante. Clicca sul link per aggiornamenti in tempo reale e non perdere gli ultimi sviluppi.
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 5-5 Servizio vincente Musetti. 40-15 Servizio vincente. 30-15 Sfonda di dritto Rublev. 30-0 Colpisce ogni angolo possibile Musetti col dritto. 15-0 Servizio, palla corta e chiusura di volo. 4-5 Gran combinazione di dritti di Rublev. Non molla il moscovita. A-40 Servizio vincente Rublev. 40-40 Ace. Quinto. 30-40 WOOOOW! Dritto lungoriga fulminante, via le remore! Palla break che varrebbe enormemente. Seconda 30-30 Si allarga il dritto lungoriga di Rublev. Occhio! 30-15 Servizio slice e dritto lungoriga. 15-15 Lob fatato di dritto di Musetti! 15-0 Servizio dritto e smash di rimbalzo Rublev. 🔗 Leggi su Oasport.it
