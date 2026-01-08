LIVE Musetti Sonego-Erler Galloway 5-7 6-3 10-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | gli azzurri risorgono a un passo dal baratro e sono in semifinale

Segui in tempo reale la partita tra Musetti/Sonego e Erler/Galloway nel torneo ATP di Hong Kong 2026. La coppia italiana ha conquistato una vittoria importante in rimonta, qualificandosi per le semifinali di doppio maschile. Restate aggiornati per tutte le novità e i dettagli sulla sfida, disponibile nella nostra diretta live.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Si chiude qui la Diretta LIVE della bella vittoria in rimonta di MusettiSonego, che ritroveremo nella semifinale di doppio maschile. Un saluto sportivo! 11:12 Azzurri che erano spacciati sul punteggio di 5-7, 0-2. Quest’ultimo tuttavia era maturato a seguito di una mancata risoluzione sul 5-4 e servizio Sonego, e poi un auto-break abbastanza clamoroso sul 5-6 da 40-0 sopra in battuta. Dal secondo set gli azzurri hanno saputo svoltare e sfideranno in semifinale la coppia formata da Diallo e Wong, quest’ultimo che è il rivale di domani di Musetti in singolare per i quarti. 🔗 Leggi su Oasport.it

