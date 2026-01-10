LIVE Musetti-Rublev 6-7 1-2 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | serve prima il russo nel 2° set

Segui la diretta del match tra Musetti e Rublev all'ATP di Hong Kong 2026, con il punteggio attuale di 6-7, 1-2. In questa pagina troverai aggiornamenti in tempo reale, dettagli sui giochi e sui punti chiave. Rimani informato sulle sorti degli incontri e sui momenti più significativi del torneo.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ A-40 Servizio dritto e benedizione!!!! 40-40 Servizio e dritto!!!! 30-40 Non risponde sulla prima chcnace il russo. 15-40 Doppio fallo (2°). Palle break. 15-30 Si allarga il dritto con poco tempo per aprire di Musetti. 15-15 Gran risposta di dritto del russo. 15-0 Apre bene con la prima Musetti. 1-2 A trenta Rublev. 40-30 Alza una serie di pallonetti in estrema difesa Musetti ma alla fine deve cedere. 30-30 Servizio e dritto Rublev. 15-30 Rispostona vincente di dritto di Musetti! 15-15 Appena lunga la risposta dell’azzurro. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Musetti-Rublev 6-7, 1-2, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: serve prima il russo nel 2° set Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 3-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: un break per il russo nel 1° set Leggi anche: LIVE Musetti-Rublev 5-4, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: primo sbandamento del russo e azzurro che torna nel 1° set Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. LIVE Musetti-Rublev, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: semifinale con vista sulla top5. Si parte alle 8.30; Musetti-Rublev all'Atp Hong Kong, dove vedere in tv e streaming; Quando gioca Lorenzo Musetti contro Andrey Rublev in semifinale all'Atp 250 di Hong Kong? Programma, data, orario, precedenti e dove vederla in tv; ATP Hong Kong 2026: Rublev rimonta Wu e sfiderà Borges, per Musetti un avversario abbordabile ai quarti. LIVE Musetti-Rublev 6-7, ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA: il russo domina il tie-break del 1° set - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER- oasport.it LIVE! Alcaraz avanti un set contro Sinner, Rublev conduce su Musetti - ATP | Segui con noi LIVE la mattinata italiana con l'esibizione in Corea del Sud di Jannik Sinner e Carlos Alcaraz. ubitennis.com

