LIVE Musetti-Rublev 3-4 ATP Hong Kong 2026 in DIRETTA | un break per il russo nel 1° set

Segui in tempo reale l’incontro tra Musetti e Rublev negli ottavi di finale dell’ATP Hong Kong 2026. Attualmente il punteggio è 3-4 con un break per il russo nel primo set. Aggiorna la diretta per le ultime notizie e dettagli sulla partita, mentre Musetti cerca di rientrare nel match.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-ALCARAZ 3-4 Accorcia le distanze Musetti ma c’è ancora il break da recuperare. 40-15 In rete il dritto del russo. 30-15 Rimane sulla riga il dritto in avanzamento di Musetti. 15-15 Servizio e rovescio lungoriga! 0-15 La risposta vincente di Rublev. 4-2 In un amen il russo scappa via. 40-0 Prima vincente. 30-0 Ace (1°). 15-0 Largo il lungoriga (difensivo) di rovescio di Muso. 2-3 Gran risposta nei piedi e avanti tutta il russo dietro al dritto: non ha bisogno della volèe perché Musetti mette out il passante in corsa di dritto. Break. 🔗 Leggi su Oasport.it

